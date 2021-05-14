Сенатор Королев попал в ДТП

Член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев был замечен пьяным за рулем, сообщает Telegram-канал Baza.

Сенатор ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

По данным Baza, Королева задержали полицейские. Он отказался проходить медосвидетельствование и заснул в машине.

Позже экс-глава Липецкой области рассказал РБК, что у него прихватило сердце.

«Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой», — объяснил он.

Сенатор отметил, что «аварий не совершал» и был абсолютно трезвым, так как ему нельзя пить из-за мерцательной аритмии.