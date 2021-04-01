Дептранс уточнил данные о пострадавшей в результате ДТП на Садовом кольце

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы женщина-водитель Volkswagen находится в реанимации, сообщает Дептранс столицы в Telegram-канале.

До этого поступила информация, что женщина скончалась.

Там отметили, что машины скорой помощи не могут проехать к Смоленской площади, где произошло массовое ДТП, из-за возникшей пробки.

Данных о других пострадавших в настоящее время не поступало.

Ранее стало известно, что пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на внешней стороне Садового кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте ДТП движение осуществляется по одной из трех полос, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.