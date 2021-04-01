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Кадры с места крупной аварии в центре Москвы

На Новинском бульваре в центре Москвы произошла серьезная авария с участием нескольких машин, серьезно пострадала и была госпитализирована женщина, передает агентство «Москва». По предварительным данным ГИББД, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу перед тоннелем на Садовом кольце в районе Смоленской площади, там он столкнулся еще с четырьмя автомобилями.

На фотографиях с места аварии видно, что на встречной полосе стоит синий спортивный универсал Audi RS6, рядом стоят другие поврежденные автомобили — темный седан Volkswagen Polo, красный хэтчбек Audi и белый кроссовер Range Rover Evoque. Наиболее серьезно пострадал Volkswagen, в нем же спасатели срезали крышу, чтобы достать водителя. Женщину доставили в реанимацию.

По данным издания Baza, спортивный Audi RS6, выехавший на встречную полосу, принадлежит пранкеру Эдварду Билу. Менеджер пранкера подтвердил, что Бил находился за рулем, сообщает «Подъем». Московский Дептранс уже опубликовал кадры с моментом аварии с камер видеонаблюдения. На них видно, что автомобиль выезжает на Садовое кольцо перед зданием Министерства иностранных дел, после чего несколько раз меняет полосы движения и в какой-то момент вылетает на встречную полосу.

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Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости 6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
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Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
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