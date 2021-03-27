Очередь из 270 фур сформировалась на границе с Литвой под Калининградом

Очередь из 270 фур сформировалась на границе с Литвой в Калининградской области на многостороннем пункте пропуска «Чернышевское». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу калининградской областной таможни.

Отмечается, что проблема возникла из-за сбоя в работе информационных систем на литовской стороне, где пропуск машин оформляется вручную.

По словам собеседника агентства, до стабилизации работы систем на литовской стороне очередь будет расти.

За минувшие сутки на въезд из Литвы в Калининградскую область были оформлены 157 автомобилей, со стороны России пункт пропуска работает в штатном режиме. Как отметил источник, на выезд в балтийскую страну оформлены 111 машин, при нормальной обстановке на литовскую сторону пропускалось порядка 200 автомобилей в сутки.

О проблемах на пункте пропуска «Чернышевское» сообщалось также в пятницу, 26 марта. Литовская сторона проинформировала калининградскую таможню о том, что эта проблема должна решиться к 10 утра понедельника, 29 марта.