В Минцифры оценили механизм продажи автомобилей через «Госуслуги»

Директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов заявил, что планируемое внедрение механизма электронных договоров купли-продажи автомобилей на портале госуслуг упростит оформление договоров, которые касаются транспортных средств, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в результате внедрения такого механизма существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами. Кроме того, как указал представитель ведомства, будет исключен риск ошибок при составлении этих электронных договоров и повысится безопасность самих сделок купли-продажи машин.

Как рассказал Горобцов, в министерстве таким образом намерены упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России поменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом.