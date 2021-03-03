Парковка станет бесплатной в Москве 8 марта

В Международный женский день в Москве парковка для автомобилистов будет бесплатной. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Не придется платить за парковку и на улицах, где действует повышенный тариф — 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

Автомобилистов просят быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков даже в праздничный день.

Отмечается, что 6 и 7 марта парковки будут работать в обычном режиме — в субботу платно, а в воскресенье оплата потребуется только на парковочных местах с повышенным тарифом.

Ранее в столице парковки были бесплатными в новогодние праздники.