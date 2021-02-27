Таксист сбил пешехода с коляской в Москве

В Москве таксист наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Авария произошла на Саянской улице в районе дома 2А.

«Водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что перекрыта правая полоса, затруднений движения нет.

На месте работают сотрудники скорой помощи. Информации о состоянии пострадавших не приводится.