Таксист сбил пешехода с коляской в Москве
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве таксист наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Авария произошла на Саянской улице в районе дома 2А.
«Водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев», — говорится в публикации.
Отмечается, что перекрыта правая полоса, затруднений движения нет.
На месте работают сотрудники скорой помощи. Информации о состоянии пострадавших не приводится.
close