Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае

На трассе в Красноярском крае полностью сгорел автобус, перевозивший 30 вахтовиков, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился утром в среду, 24 февраля, на 121-м км автодороги Р-257.

Как сообщает ведомство, заказной автобус перевозил вахтовиков из Загорья в аэропорт Черемшанка.

В министерстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. При этом пожар был потушен.

Как сообщает сайт kp.ru, 30 вахтовиков продолжили путь на другом автобусе.

Ранее ЧП с вахтовиками произошло в Кемеровской области.