Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае
Антон Демидов
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На трассе в Красноярском крае полностью сгорел автобус, перевозивший 30 вахтовиков, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент случился утром в среду, 24 февраля, на 121-м км автодороги Р-257.
Как сообщает ведомство, заказной автобус перевозил вахтовиков из Загорья в аэропорт Черемшанка.
В министерстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. При этом пожар был потушен.
Как сообщает сайт kp.ru, 30 вахтовиков продолжили путь на другом автобусе.
Ранее ЧП с вахтовиками произошло в Кемеровской области.
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