В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретической части экзамена на права

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин заявил, что билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также будут учитываться конкретные факты дорожно-транспортных происшествий.

Он рассказал, что статистика аварийности составляется на основе данных о ДТП, которые собираются при его оформлении. Так, информация собирается в аналитическую систему, она позволяет отслеживать места и причины аварий.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2021 года вступят в силу новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. Согласно новому регламенту, проверка навыков будет проходить только в условиях дорожного движения. Экзамен на закрытой площадке сохранится лишь для мотоциклистов.

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