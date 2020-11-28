Четыре человека погибли при столкновении автомобиля и поезда на Кубани

Автомобиль Lada Priora и поезд столкнулись в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

ДТП произошло вечером в пятницу, 27 ноября, на перегоне между станциями Усть-Лабинская и Двубратский Северо-Кавказской железной дороги.

В пресс-службе заявили, что причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля. Там рассказали, что Lada Priora выехала на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, при этом автоматическая сигнализация на переезде была исправна.

В СКЖД отметили, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Источник в оперативных службах региона сообщил агентству, что в результате инцидента погибли водитель и три пассажира автомобиля.