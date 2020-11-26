В ГИБДД рассказали о новом методе вычисления разговаривающих по телефону водителей

Начальник ГИБДД Михаил Черников объяснил, каким образом будет происходить процедура наказания водителей, пользующихся телефоном во время вождения. Об этом сообщает РБК.

По его словам, штрафы, которые будут выписываться на основании данных, полученных при помощи программного модуля, который будет устанавливаться на системы фото-, видеофиксации нарушений «Стрелка-360». Система, как уточнил Черников, будет делать не менее 10 фотографий высокого качества. Лица водителей в ГИБДД при этом пообещали ретушировать.

При этом в ГИБДД признали, что порой система будет неверно отождествлять какой-либо предмет в руках водителя с телефоном. Это в результате может повлечь жалобы на необоснованное привлечение к административной ответственности.

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