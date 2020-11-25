В Калужской области 12 человек пострадали в ДТП

В Дзержинском районе Калужской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

В результате 12 человек получили травмы, пять из них были госпитализированы.

В ведомстве рассказали, что водители находились в трезвом состоянии.

По факту ДТП прокуратура Калужской области организовала проверку.

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