МВД планирует сократить перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права

МВД России может пересмотреть перечень грубых ошибок, которые считаются основанием для прекращения экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа ведомства об утверждении административного регламента экзамена.

Документ предусматривает сокращение перечня грубых ошибок, за каждую из которых кандидату на получение водительского удостоверения ставится пять штрафных баллов, с 17 до 15. Как известно, за «средние» нарушения начисляются три штрафных балла, а за «мелкие» — один. Для успешной сдачи нужно набрать менее пяти штрафных баллов.

«Проведение экзамена прекращается и выставляется оценка «Не сдал», если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15. – «Газета.Ru») пунктов экзаменационного листа», — говорится в документе.

Кроме того, по новому регламенту в перечень грубых ошибок хотят добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи». Также в него собираются включить «не пристегнутый ремень безопасности» (в действующей редакции экзамена за такую ошибку экзаменуемый получает три штрафных балла).