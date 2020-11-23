Пять человек погибли под Оренбургом при столкновении двух иномарок

В Оренбургской области на большой скорости столкнулись две иномарки, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Так, по данным полиции, трагедия произошла на 198-м км трассы «Оренбург-Самара». В этой аварии выжил лишь один пассажир, его экстренно госпитализировали.

«В результате столкновения погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в министерстве.

Причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, на месте работают сотрудники полиции.

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