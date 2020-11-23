Автомобиль с осужденными съехал в кювет в Воронежской области

В Воронежской области автомобиль, перевозивший осужденных из колонии-поселения, съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ФСИН по региону.

Авария произошла в 9.10 мск в Панинском районе на 6-м км автодороги «Панино — Верхняя Хава — Малая Приваловка».

«Водитель УАЗ, мужчина 1989 года рождения, следуя из Перелешино в Панино, допустил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель и 4 пассажира доставлены в медучреждение», — рассказали в региональном ГУ МВД.

По данным пресс-службы УФСИН, автомобиль принадлежит колонии-поселению №10, расположенной в поселке Перелешино.

Как пояснил водитель, ему навстречу выехала другая машина, поэтому пришлось свернуть на обочину, чтобы не допустить прямого лобового столкновения.

Отмечается, что повреждения получили как сотрудники колонии, так и осужденные.