Россияне смогут сами собрать автомобильную аптечку

Россияне с 1 января не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут сами комплектовать их. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что готовые аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января, смогут продаваться и использовать до окончания срока годности медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

В Минздраве считают, что нововведение не вызовет неудобств у автомобилистов и позволит пополнять аптечку по мере необходимости.

Ранее ведомство утвердило требование к комплектации автомобильной аптечки. В нее должны входить маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи.

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