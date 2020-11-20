Спикер Госдумы отверг предложение о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался против идеи депутата Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

По его словам, в палате это предложение не поддержат.

«Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до десяти километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до одного километра», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час.

Согласно действующему законодательству, за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров в час автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей.

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