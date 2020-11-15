Женщина и ребенок в Перми погибли при падении автомобиля в реку

В реку Мулянку в Перми 15 ноября упал автомобиль, в результате чего погибли женщина и ребенок, находившиеся в салоне, передает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

Уточняется, что в машине также был еще один ребенок.

«В результате 2-летнего ребенка спас очевидец, а женщина и 4-летний ребенок погибли», — указано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Согласно информации ГУ МВД по региону, второй ребенок был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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