Штрафы за ДТП в нетрезвом виде в России могут увеличить до 3,5 млн рублей

В Госдуму поступили предложения об ужесточении наказания за серьезные ДТП в нетрезвом виде. Их подготовили общественники и юристы, сообщают «Известия».

Соответствующие предложения они уже отправили председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову.

Так, специалисты ряда компаний считают нужным ввести штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей за совершаемые нетрезвыми водителями аварии, влекущие за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Если исход в результате такой аварии оказался летальным — водителей предлагают штрафовать на 2–2,5 млн рублей. Если погибли несколько человек, размер взысканий может возрасти до 3,5 млн рублей.

Общественники также предлагают признать отягчающим обстоятельством в таких ДТП факт неоднократных грубых нарушений ПДД. Соответствующее обращение уже нашло поддержку председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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