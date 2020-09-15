Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить работать водителями без пересдачи на права
МВД РФ разработало законопроект, позволяющий мигрантам из стран Евразийского экономического союза работать водителями в России, используя национальные автомобильные права. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, законопроект вносит корректировки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и исключает ограничения на управление транспортом для «граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального».
Согласно тексту инициативы, водительские права государств-членов союза будут признаны на территории России как подходящие для осуществления предпринимательской деятельности и при устройстве на работу.
Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
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