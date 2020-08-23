Десять человек пострадали в ДТП с самосвалом и автобусом в Москве
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На 20-м км Калужского шоссе в Москве столкнулись автобус и самосвал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, в результате пострадали 10 человек. Всего в автобусе находились 20 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи и сотрудники полиции.
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