Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Звездный адвокат оценил шансы Сабурова вернуться в РФ

Адвокат Жорин: у комика Сабурова нулевые шансы отменить запрет на въезд в Россию
Алексей Майшев/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы стендап-комика Нурлана Сабурова вернуться в РФ. Жорина цитирует NEWS.ru.

Теоретически, по словам адвоката, Сабуров сможет оспорить запрет на въезд в Россию, но шансы на успех у него близки к нулю.

«Это не административное наказание вроде просроченной регистрации. Именно поэтому срок в 50 лет для Сабурова — крайне жесткий сигнал», — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что оспорить запрет можно в районном суде по месту органа МВД, если он был вынесен формально, без достаточных оснований, а также при допущенных процедурных нарушениях.

Жорин подчеркнул, что если основание — нежелательность пребывания по соображениям безопасности, то оспорить запрет практически невозможно.

17 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве. Это случилось после того, как местный активист направил заявление в Генпрокуратуру республики с просьбой изучить видео, на котором Сабуров рассказывает о помощи российским военным. В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, а 16 февраля стало известно о внесении его данных в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

Ранее Сабуров заявил о планах вернуться в Россию.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!