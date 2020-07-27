В Москве на ТТК из-за ливня образовался затор на 5 км

В Москве на Третьем транспортном кольце из-за непогоды образовался автомобильный затор длиной в 5 км, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление столичного дептранса.

«На внешней стороне ТТК сейчас не очень — затор на 4,7 километра. Подтоплена проезжая часть в районе дома 69 на улице Сущёвский Вал. Объезжайте», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте отметили, что подтопления начались также на пересечении Красностуденческого проезда с Дмитровским шоссе. В настоящее время там дежурит бригада Мосводостока.

Обилие воды на проезжей части наблюдаются также в других частях города.

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