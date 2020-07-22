В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

Движение по улице Ильинка в центре Москвы перекрыли из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале .

Предмет был обнаружен на Ильинке в районе дома 12.

«Движение по улице Ильинка временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади», — уточнили в ведомстве.

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