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Бизнесмен потребовал у авиакомпании £5 млн за опоздание на рейс из-за падения в лужу

Бизнесмен, получивший травму из-за спешки на рейс, требует у авиакомпании £5 млн

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Швейцарский бизнесмен судится с British Airways после того, как поскользнулся и упал в аэропорту Хитроу, когда спешил на рейс. Об этом пишет Mirror.

В ноябре 2017 года Андреас Вухнер получил травму головы, когда спешил на рейс и поскользнулся в луже разлитого ликера Baileys. Перед этим мужчина зашел в Starbucks, чтобы «выпить нормальный кофе». Он взял четыре эспрессо и латте, но ударился головой, упав на скользком полу, и опоздал на свой самолет. Теперь бизнесмен требует у авиакомпании £5 млн.

Мужчина утверждает, что полученная им из-за спешки черепно-мозговая травма привела к закрытию бизнеса, так как он стал испытывать головные боли и проблемы с концентрацией внимания. По словам Вухнера, он и его деловой партнер пришли к гейту последними из-за длинных очередей на пунктах безопасности.

Адвокат, представляющий интересы British Airways, сказал, что Вухнер отправился пить кофе, несмотря на то, что до взлета оставалось всего 15 минут. Когда истца спросили, почему он решил выпить кофе в такой напряженный момент, он сказал судье: «Мне очень нравится пить правильный кофе из кофеварки, а не обычный кофе в аэропорту, поэтому я и пошел в Starbucks». В опоздании на рейс он винит авиакомпанию, сотрудник которой стал подгонять его криками к выходу на посадку. По словам Вухнера, он поскользнулся на Baileys и ударился головой об пол, когда его поторопили.

Как отмечается, согласно Монреальской конвенции, которая касается несчастных случаев в международных аэропортах, British Airways несет ответственность перед Вухнером в размере до £120 тыс. Тем не менее компания пытается избежать платы по счетам и обвинить во всем клиента, который нуждался в кофе.

Ранее россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного полета.

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