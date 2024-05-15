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Участница конфликта с игроками «Енисея»: тренер команды Тихонов боялся потерять свой статус

Участница конфликта с игроками «Енисея»: Тихонов боялся потерять статус

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Участница конфликта с футболистами «Енисея», представившаяся как Лиля, рассказала, что уладить ситуацию мирно не получилось, передает «Спорт-Экспресс».

«Тихонов переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры с ним закончились», — сказала Лиля.

Ранее генеральный директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что игроки клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили драку на базе отдыха «Зеленка» с семьей отдыхающих.

«Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — заявил он.

Ранее Тихонов заявил, что не извинился перед женщиной-арбитром.

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