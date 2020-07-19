Фура с песком опрокинулась на Варшавском шоссе в Москве

На Варшавском шоссе в Москве опрокинулся грузовик с песком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла около 09.00 мск при съезде фуры со МКАД на Варшавское шоссе. Отмечается, что движение транспорта все еще затруднено.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт ДТП. Там уточнили, что пострадавших в результате случившегося нет.

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