Фура с песком опрокинулась на Варшавском шоссе в Москве
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На Варшавском шоссе в Москве опрокинулся грузовик с песком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла около 09.00 мск при съезде фуры со МКАД на Варшавское шоссе. Отмечается, что движение транспорта все еще затруднено.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт ДТП. Там уточнили, что пострадавших в результате случившегося нет.
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