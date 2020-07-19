Три полосы перекрыты на Нижегородской эстакаде ТТК из-за аварии

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На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Авария произошла на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца.

Отмечается, что столкнулись бетономешалка и мусоровоз, один человек пострадал.

Три полосы из четырех перекрыты, движение затруднено.

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