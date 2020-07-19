Три полосы перекрыты на Нижегородской эстакаде ТТК из-за аварии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Авария произошла на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца.
Отмечается, что столкнулись бетономешалка и мусоровоз, один человек пострадал.
Три полосы из четырех перекрыты, движение затруднено.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
— В Москве в результате ДТП перевернулись два автомобиля
— В аварии с автобусом в Подмосковье погиб один человек, шестеро пострадали