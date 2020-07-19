Под Новосибирским школьница погибла при столкновении мотоциклов

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Под Новосибирском столкнулись два мотоцикла, из-за чего погибла школьница, пишет пресс-служба регионального ГИБДД.

Серьезные травмы также получили несовершеннолетние водители. Они находятся в больнице.

Авария произошла в поселке Петровский. Правоохранители выясняют детали случившегося.

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