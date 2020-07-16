Грузовик загорелся на трассе «Нева» в Новгородской области
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Крупное ДТП произошло на 555 км трассы М-11 «Нева» в Новгородской области с участием грузового автомобиля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, грузовик вылетел на встречную полосу, пробив ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем и загорелся.
На место аварии выехали специалисты экстренных служб. Число пострадавших в ДТП уточняется.
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