Под Иркутском в аварии пострадали 10 человек
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В Иркутской области столкнулись легковые машины, из-за чего пострадали 10 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали», — сказали в ГИБДД.
Уточняется, что в одной машине находились четыре, в другой — шесть пассажиров. Среди пострадавших есть ребенок, который получил тяжелые травмы.
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