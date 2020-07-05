Под Иркутском в аварии пострадали 10 человек

В Иркутской области столкнулись легковые машины, из-за чего пострадали 10 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали», — сказали в ГИБДД.

Уточняется, что в одной машине находились четыре, в другой — шесть пассажиров. Среди пострадавших есть ребенок, который получил тяжелые травмы.

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