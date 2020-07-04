Уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек в Омске

В Омске уходящий от столкновения автомобиль сбил шестерых человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла утром на 24-й Северной улице.

«Уходя от столкновения, водитель автомобиля Mercedes в районе остановки общественного транспорта «Улица 16-я Амурская» не справился с управлением и въехал в торговый павильон», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что шестерым гражданам потребовалась медицинская помощь.

По данным полиции, водителю Mercedes не уступил дорогу выезжающий со второстепенной дороги Nissan Patrol.

Причины и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе проверки.

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