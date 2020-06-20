В ДТП под Нижним Новгородом погибли трое взрослых и один ребенок
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В Нижегородской области в результате столкновения двух автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МЧС России.
«Произошло столкновение двух легковых автомобилей Lada. В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.
Выжившего в аварии госпитализировали.
Столкновение произошло в Дальнеконстантиновском районе области на 76-м километре трассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов».
Подробности происшествия не приводятся.
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