Пять человек погибли при возгорании автомобилей после ДТП в Саранске

Два легковых автомобиля загорелись после аварии в Саранске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Мордовии.

По предварительным данным, в результате произошедшего погибли пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливают причины ДТП и обстоятельства гибели людей.

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