Пять человек погибли при возгорании автомобилей после ДТП в Саранске
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Два легковых автомобиля загорелись после аварии в Саранске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Мордовии.
По предварительным данным, в результате произошедшего погибли пять человек.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливают причины ДТП и обстоятельства гибели людей.
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