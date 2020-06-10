На северо-западе Москвы произошло ДТП с пятью машинами
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На северо-западе Москвы в районе Третьего транспортного кольца столкнулись пять автомобилей, в результате инцидента ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что ДТП произошло на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе.
В связи с происшествием перекрыто движение по трем из четырех полос.
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