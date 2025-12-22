На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о серьезных проблемах со зрением у россиян после гриппа A

Baza: россияне «теряют» зрение после перенесенного гриппа А
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Россияне после перенесенного гриппа А испытывают серьезные проблемы со зрением. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. У многих осложнения проявляются на третий-пятый день болезни.

«В беседе с нами одна из заболевших гриппом 24-летняя Юлия (имя изменено) из Москвы рассказала, что ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней. Девушка со стопроцентным зрением начала видеть все «в мыле»: яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещенном помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до 5 секунд», — говорится в посте.

Встревоженная москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова за полной диагностикой зрения. Врачи поставили девушке диагноз «Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Причиной всех симптомов стала сухость роговицы, следует из поста. По словам москвички, на восстановление потребуется около двух недель.

До этого врач-инфекционист Светлана Вахрушева рассказала, что наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

Ранее россиянам рассказали, сколько длится инкубационный период гонконгского гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами