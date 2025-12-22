Стало известно о серьезных проблемах со зрением у россиян после гриппа A

Россияне после перенесенного гриппа А испытывают серьезные проблемы со зрением. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, заболевшие гриппом А жалуются на туман в глазах, расфокусировку и двоение. У многих осложнения проявляются на третий-пятый день болезни.

«В беседе с нами одна из заболевших гриппом 24-летняя Юлия (имя изменено) из Москвы рассказала, что ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней. Девушка со стопроцентным зрением начала видеть все «в мыле»: яркие надписи внезапно стали двоиться, в плохо освещенном помещении теперь тяжелее ориентироваться, а фокусировка на предмете замедлилась до 5 секунд», — говорится в посте.

Встревоженная москвичка обратилась в «Микрохирургию глаза» им. С. Н. Федорова за полной диагностикой зрения. Врачи поставили девушке диагноз «Синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». Причиной всех симптомов стала сухость роговицы, следует из поста. По словам москвички, на восстановление потребуется около двух недель.

До этого врач-инфекционист Светлана Вахрушева рассказала, что наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

Ранее россиянам рассказали, сколько длится инкубационный период гонконгского гриппа.