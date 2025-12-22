На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили об «угрозе» со стороны подводного подразделения России

MWM: адмирал Дженкинс заявил об усилении позиций флота России в Атлантике
РИА Новости

Россия улучшает передовые возможности Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), и Великобритания не может игнорировать связанные с этим угрозы. Об этом изданию Financial Times заявил первый морской лорд и начальник штаба Военно-морских сил королевства Гвин Дженкинс.

Военный утверждает, что «элитное российское подразделение» якобы готовится использовать подводные аппараты, способные действовать для нанесения ущерба критически важным подводным кабелям и трубопроводам Великобритании.

В ноябре министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители и фрегат следят за российским океанографическим судном «Янтарь», находящимся к северу от Шотландии. Он обвинил корабль в картографировании подводных кабелей связи и применении лазерных систем против британских ВВС.

В посольстве России в Великобритании заявили, что слова Хили об угрозе от судна «Янтарь» вызывают улыбку, а Москве не интересны подводные коммуникации.

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.

