Эксперт рассказал, когда ждать «прорыва» в переговорах по Украине

В начале следующего года стоит ожидать нового визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию для дальнейших переговоров по Украине, перспективы мирного решения конфликта «сдвигаются» на 2026 год. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Скорее всего, в следующем году действительно мы, может быть, увидим очередной визит Стива Уиткоффа, и, может быть, (Джареда. – «Газета. Ru») Кушнера в Россию. Этого, действительно, исключать нельзя. Очевидно, что, опять же, какие-то перспективы прорыва на таком переговорном треке российско-американском, они тоже сдвигаются вправо постепенно на 2026 год», — подчеркнул он.

Дудаков считает, что попытки президента США Дональда Трампа добиться положительного результата по урегулированию на Украине к концу 2025 года не увенчались успехом, поскольку у Вашингтона «большие проблемы в переговорах» с Киевом и Брюсселем.

Эксперт назвал прошедшую встречу между представителями России и США в Майами «сверкой часов» между Москвой и Вашингтоном после американо-украинских переговоров по мирному плану Трампа и гарантиям безопасности.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. После встречи он написал: «В следующий раз в Москве».

По словам главы РФПИ, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее Вэнс допустил, что мира на Украине не случится.