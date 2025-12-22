На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, когда ждать «прорыва» в переговорах по Украине

Американист Дудаков: перспективы прорыва по Украине сдвигаются на 2026 год
Сергей Бобылев/РИА Новости

В начале следующего года стоит ожидать нового визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию для дальнейших переговоров по Украине, перспективы мирного решения конфликта «сдвигаются» на 2026 год. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Скорее всего, в следующем году действительно мы, может быть, увидим очередной визит Стива Уиткоффа, и, может быть, (Джареда. – «Газета. Ru») Кушнера в Россию. Этого, действительно, исключать нельзя. Очевидно, что, опять же, какие-то перспективы прорыва на таком переговорном треке российско-американском, они тоже сдвигаются вправо постепенно на 2026 год», — подчеркнул он.

Дудаков считает, что попытки президента США Дональда Трампа добиться положительного результата по урегулированию на Украине к концу 2025 года не увенчались успехом, поскольку у Вашингтона «большие проблемы в переговорах» с Киевом и Брюсселем.

Эксперт назвал прошедшую встречу между представителями России и США в Майами «сверкой часов» между Москвой и Вашингтоном после американо-украинских переговоров по мирному плану Трампа и гарантиям безопасности.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. После встречи он написал: «В следующий раз в Москве».

По словам главы РФПИ, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее Вэнс допустил, что мира на Украине не случится.

Переговоры о мире на Украине
