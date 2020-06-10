Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На трассе в Кировской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В результате погибли четыре человека, еще один пострадал.
В МЧС рассказали, что ДТП произошло на 281 км федеральной автодороги Р-176 «Вятка».
Всего в автомобилях находилось шесть человек, добавили в ведомстве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Полицейский сбил трех человек в смертельном ДТП в Воронеже