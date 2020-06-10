Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Кировской области

На трассе в Кировской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В результате погибли четыре человека, еще один пострадал.

В МЧС рассказали, что ДТП произошло на 281 км федеральной автодороги Р-176 «Вятка».

Всего в автомобилях находилось шесть человек, добавили в ведомстве.

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