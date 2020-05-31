Три человека погибли в ДТП с фурой под Саратовом

В окрестностях Саратова легковой автомобиль столкнулся с фурой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

В результате погибли три человека, еще один пострадал.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае