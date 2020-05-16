На Ставрополье в ДТП с автомобилем скорой помощи погибли трое человек

В Георгиевске в Ставропольском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и мотоцикла, передает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД России по региону.

По данным ведомства, скорая помощь выезжал с заправочной станции и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался по главной дороге на небезопасной для города скорости. В результате транспортные средства столкнулись и загорелись.

Жертвами аварии стали 28-летние водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель скорой помощи.

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