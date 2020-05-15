За два года по Крымскому мосту проехали почти 10 млн автомобилей
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По крымского мосту за два года его работы проехали около 9,5 млн машин. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.
«По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов», — заявили в агентстве.
Там добавили, что это почти в два раза больше, чем перевез Керченский паром начиная с 2015 года – 5,1 миллиона транспортных средств.
Движение по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года.
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