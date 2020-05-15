За два года по Крымскому мосту проехали почти 10 млн автомобилей

По крымского мосту за два года его работы проехали около 9,5 млн машин. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

«По Крымскому мосту за два года работы проехало 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов», — заявили в агентстве.

Там добавили, что это почти в два раза больше, чем перевез Керченский паром начиная с 2015 года – 5,1 миллиона транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года.

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