Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

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Президент России Владимир Путин предложил направить 7 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования для граждан России в условиях сложной экономической ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан», — сказал Путин.

Он отметил, что подобные меры позволят увеличить спрос на продукцию автозаводов России.

Кроме того, президент заявил, что в рамках пакета по поддержке производства отечественных автомобилей необходимо выделить средства для финансирования программы льготного автолизинга для предприятий малого и среднего бизнеса. На эти меры он предложил потратить 6 млрд рублей, на поддержку каршеринга в России — 2,5 млрд рублей.

Путин также заявил о необходимости изменения в правовой базе для обеспечения возможности дистанционной покупки машин. По его словам, «назревшие изменения» требуют правок в существующее законодательство.

Для повышения доступности медпомощи, в том числе в сельской местности, по словам Путина, Россия приобретет автомобили скорой помощи на сумму в 5 млрд рублей, а для поддержки общественного транспорта — на 10 млрд рублей.

Президент также добавил, что закупка техники для российских национальных проектов может состояться уже в 2020 году. Для этого необходимо провести «инвентаризацию мероприятий» ради их выполнения.

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