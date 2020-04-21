Водителям общественного транспорта посоветовали работать в масках и перчатках

В Роспотребнадзоре порекомендовали водителям автобусов и трамваев во время перевозки пассажиров носить перчатки и одноразовые маски. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Там указано, что водителям следует менять маски каждые два-три часа, а «перчатки — не реже одного раза в смену либо при загрязнении, повреждении». Еще в Роспотребнадзоре советуют им регулярно обрабатывать своими руки кожными антисептиками и дезинфицирующими салфетками.

Кроме того, водителей призывают ежедневно дезинфецировать транспортное средство в конце рабочей смены после предварительной тщательной мойки.