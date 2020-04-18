Собянин: в Москве прекратится продажа одноразовых проездных билетов

В Москве с 22 апреля перестанут продавать одноразовые билеты для проезда на общественном городском транспорте. Об этом сообщил мэр Сергей Собинин в своем блоге.

Отмечается, что гражданам разрешено пользоваться только электронными картами («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, социальные карты жителей). Однако, чтобы воспользоваться ими, необходимо включить номера проездных электронных карт в свои цифровые пропуска.

«Данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки», — подчеркнул чиновник.

В России на данный момент зарегистрировано более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом, 313 человек умерли, 3057 вылечились.

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