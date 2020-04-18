Таксистов могут отключать от агрегаторов за провозку пассажиров без пропуска

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, работающих в Москве, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Соответствующие письма, а также списки с таксистами-нарушителями получили «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет».

Таких водителей обнаруживают сотрудники ГИБДД и МАДИ в ходе ежедневных рейдов. За нарушение пропускного режима пассажиру грозит штраф на 5 тыс. руб., а данные о таксисте передадут агрегатору.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, в общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,2 млн.

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