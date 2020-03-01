Молодая женщина погибла в аварии в Новосибирске

В Новосибирске погибла женщина в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла в Первомайском районе на улицу Одоевского в ночь на воскресенье,1 марта. 17-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». 17-летняя пассажирка Ford Focus была доставлена в больницу. У нее перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы.

По данным сотрудников полиции, управлявший Ford Focus молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал.