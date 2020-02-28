Названо число случаев «смертельных» ДТП с водителями-мужчинами и водителями-женщинами
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ГИБДД России показали статистические данные о «смертельных» ДТП с участием водителей-женщин и водителей-мужчин в 2019 году. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным ведомства, мужчины в прошлом году стали участниками более 119 тысяч аварий, а женщины попали в 21 тысячу аварий.
При этом в ДТП с участием мужчин-водителей погибли 13 062 человека, а для женщин этот показатель составил 1042 человека. Так, мужчины в 12,5 раза чаще становились участниками аварий с летальным исходом.
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