Названо число случаев «смертельных» ДТП с водителями-мужчинами и водителями-женщинами

ГИБДД России показали статистические данные о «смертельных» ДТП с участием водителей-женщин и водителей-мужчин в 2019 году. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным ведомства, мужчины в прошлом году стали участниками более 119 тысяч аварий, а женщины попали в 21 тысячу аварий.

При этом в ДТП с участием мужчин-водителей погибли 13 062 человека, а для женщин этот показатель составил 1042 человека. Так, мужчины в 12,5 раза чаще становились участниками аварий с летальным исходом.

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