Грузовик опрокинулся и раздавил такси в Москве

В Москве в районе метро «Тульская» грузовой автомобиль опрокинулся и раздавил такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

Инцидент произошел около 14.00 мск на съезде с Большой Тульской на ТТК. Грузовик перевернулся, упав на проезжающее мимо такси.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Другой информации пока нет. Детали инцидента утончаются.

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