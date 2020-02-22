Грузовик опрокинулся и раздавил такси в Москве
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В Москве в районе метро «Тульская» грузовой автомобиль опрокинулся и раздавил такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
Инцидент произошел около 14.00 мск на съезде с Большой Тульской на ТТК. Грузовик перевернулся, упав на проезжающее мимо такси.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Другой информации пока нет. Детали инцидента утончаются.
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