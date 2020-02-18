Военный погиб в ДТП в Мурманской области

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Леся Полякова/РИА «Новости»

Служащий военной части, расположенной в поселке городского типа Печенга в Мурманской области, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления по Северному флоту.

В настоящий момент военные следователи проводят проверку на состав преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) России «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подробности произошедшего и хода проверки не разглашаются.

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